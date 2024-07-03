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Париж-2024

3 июля, 23:30

Олимпийские игры 2024: даты проведения и когда церемония открытия Олимпиады в Париже

24 июля начнется Олимпиада-2024 в Париже
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Олимпийские кольца.
Фото AFP

Летняя Олимпиада 2024 пройдет в Париже с 24 июля по 11 августа 2024 года. В столицу Франции приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Атлеты разыграют 329 комплектов медалей.

Церемония открытия Летних Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля. Впервые в истории Олимпиад открытие пройдет не на стадионе, а на фоне знаковых достопримечательностей французской столицы — на реке Сене. Более 160 лодок провезут команд-участниц соревнований по шестикилометровому маршруту.

Сборная России не выступит на Олимпиаде во Франции из-за международных санкций. На Игры-2024 россияне будут допущены в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

Ознакомиться с основной информацией об Играх-2024 в Париже можно в нашем материале на сайте «СЭ».

Олимпиада
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