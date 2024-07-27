Олимпиада 2024: где смотреть трансляции соревнований Игр в Париже

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. В России смотреть трансляцию можно на официальном сайте МОК по регистрации. «СЭ» проводит текстовые онлайн-трансляции соревновательных дней в разделе Live.

В разные годы главные мировые старты транслировались на Первом канале, «России» и «Матч ТВ». В 2024-м российские телеканалы не стали покупать права на трансляцию Олимпийских игр, так как в Париж поехало только 15 наших атлетов, которые будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Также от показа отказались все онлайн-платформы и кинотеатры. На холдинге VK в разделе «Видео» будет доступен эксклюзивный контент, посвященный Играм (комментарии, интервью и разбор в студии с экспертами).