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Париж-2024

Сегодня, 15:00

Олимпиада 2024: где смотреть трансляции соревнований Игр в Париже

Сайт МОК покажет летние Олимпийские игры-2024 для россиян
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. В России смотреть трансляцию можно на официальном сайте МОК по регистрации. «СЭ» проводит текстовые онлайн-трансляции соревновательных дней в разделе Live.

В разные годы главные мировые старты транслировались на Первом канале, «России» и «Матч ТВ». В 2024-м российские телеканалы не стали покупать права на трансляцию Олимпийских игр, так как в Париж поехало только 15 наших атлетов, которые будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Также от показа отказались все онлайн-платформы и кинотеатры. На холдинге VK в разделе «Видео» будет доступен эксклюзивный контент, посвященный Играм (комментарии, интервью и разбор в студии с экспертами).

Трансляция Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже: все варианты и основные соревнования Игр

Олимпиада
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