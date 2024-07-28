Ольховский: «Шнайдер показала, что была фаворитом не просто так»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский назвал победу Дианы Шнайдер в первом круге олимпийского одиночного турнира уверенной и заслуженной.

Россиянка обыграла итальянскую теннисистку Элизабетту Коччаретто со счетом 6:2, 7:5.

«Шнайдер молодец. Изначально она была фаворитом этого матча, и она показала, что это не просто так. Она продемонстрировала солидную и уверенную игру и заслуженно победила», — цитирует Ольховского ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир будет разыгран с 27 июля по 4 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе, их результаты не будут учтены в общем медальном зачете Игр.