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Париж-2024

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Ольховский считает, что Сафиуллин способен побороться с Алькарасом

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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча олимпийского теннисного турнира между россиянином Романом Сафиуллиным и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Против Алькараса сейчас очень тяжело играть не только Сафиуллину, но и абсолютно всем. Испанец на победной волне прекрасно выступает. Как я говорил ранее, Сафиуллин при своей игре может бороться с любым соперником. Последние два матча показали, что Роман сейчас в хорошей форме. Но, естественно, Алькарас — явный фаворит», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

В личных встречах теннисистов преимущество у Сафиуллина, который выиграл матч против испанца на турнире «Мастерс» в Париже в ноябре 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Роман Сафиуллин
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