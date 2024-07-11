ОКР произвел выплаты спортсменам, не допущенным до Олимпиады в Париже

Олимпийский комитет России выплатил компенсации спортсменам, не получившим возможности выступить на Играх-2024 в Париже. Об этом сообщил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев.

«Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — приводит слова Сенглеева РИА Новости Спорт.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.