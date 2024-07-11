Огненович и Мандич будут знаменосцами сборной Сербии на церемонии открытия Олимпийских игр-2024

Исполком Олимпийского комитета Сербии (ОКС) принял решение, что капитан женской сборной Сербии по волейболу Майя Огненович и игрок по водному поло Душан Мандич будут знаменосцами на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

«Члены Исполкома приняли предложение Спортивной комиссии ОКС о том, чтобы знаменосцами Сербия на торжественной церемонии открытия были многократные олимпийские, мировые и европейские чемпионы — водное поло Душан Мандич и волейболистка Майя Огненович. Исполнительный комитет также принял решение, что главой олимпийской сборной Сербии на предстоящей Олимпиаде будет Соня Васич, спортивный директор Олимпийского комитета Сербии», — говорится в заявлении ОКС.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.