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Париж-2024

Сегодня, 10:22

Огненович и Мандич будут знаменосцами сборной Сербии на церемонии открытия Олимпийских игр-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполком Олимпийского комитета Сербии (ОКС) принял решение, что капитан женской сборной Сербии по волейболу Майя Огненович и игрок по водному поло Душан Мандич будут знаменосцами на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

«Члены Исполкома приняли предложение Спортивной комиссии ОКС о том, чтобы знаменосцами Сербия на торжественной церемонии открытия были многократные олимпийские, мировые и европейские чемпионы — водное поло Душан Мандич и волейболистка Майя Огненович. Исполнительный комитет также принял решение, что главой олимпийской сборной Сербии на предстоящей Олимпиаде будет Соня Васич, спортивный директор Олимпийского комитета Сербии», — говорится в заявлении ОКС.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: Сайт Олимпийского комитета Сербии
Олимпиада
Майя Огненович
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