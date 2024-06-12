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Париж-2024

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Валуев: «Я не поеду на Олимпиаду в Париже. Там нет наших спортсменов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что не поедет в Париж на Олимпийские игры-2024.

«Не поеду на Олимпиаду в Париже. Там нет наших спортсменов. За границей я тоже не был — мы [депутаты] невыездные давно. Ехать никуда не собираюсь, потому что считаю, что Россия лучше всех западных стран. Россия — Родина наша! У нас люди лучше», — приводит слова Валуева Sport24.

На Олимпийских играх в Париже российские и белорусские атлеты смогут выступить в нейтральном статусе без флага и гимна своих стран и только в индивидуальных видах спорта.

Источник: Sport24
Олимпиада
Николай Валуев
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