Валуев: «Разрешая то, что и так принадлежит по праву — само по себе оскорбление»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет ограничивать российских и белорусских спортсменов в общении с журналистами.

«Разрешая то, что и так принадлежит по праву — само по себе оскорбление», — сказал Валуев «СЭ».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.