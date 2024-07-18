Нагорный рассказал, что будет следить за гимнастикой на Олимпиаде в Париже

Олимпийский чемпион Никита Нагорный собирается следить за олимпийскими соревнованиями по спортивной гимнастике в Париже.

«Буду ли смотреть гимнастику на Олимпиаде в Париже? Думаю, да, еще не решил, но за новостями буду следить», — цитирует Нагорного ТАСС.

27-летний Нагорный является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Российские гимнасты отказались от участия в Играх-2024.