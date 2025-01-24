Национальный олимпийский комитет Азербайджана планирует вернуть медали Олимпиады-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана обратился в международный олимпийский комитет (МОК) по поводу низкого качества медалей Олимпийских игр-2024.

«Национальный олимпийский комитет провел расследование по апелляции спортсменов, в результате которого выяснилось, что, медали утратили свое качество. В результате проведенных расследований направил официальное обращение в международный олимпийский комитет (МОК). После получения ответа от МОК по данному запросу будут предприняты дальнейшие шаги по возврату медалей и замене их на новые», — говорится в пресс-релизе.

13 января французское издание La Lettre сообщило о том, что более ста бракованных медалей были возвращены в оргкомитет.

Летние Олимпийские игры-2024 прошли в Париже в прошлом году с 26 июля по 11 августа. 7 спортсменов из Азербайджана завоевали медали по дзюдо, тхэквондо, боксу, греко-римской и вольной борьбе.