Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 00:38

Национальный олимпийский комитет Азербайджана планирует вернуть медали Олимпиады-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана обратился в международный олимпийский комитет (МОК) по поводу низкого качества медалей Олимпийских игр-2024.

«Национальный олимпийский комитет провел расследование по апелляции спортсменов, в результате которого выяснилось, что, медали утратили свое качество. В результате проведенных расследований направил официальное обращение в международный олимпийский комитет (МОК). После получения ответа от МОК по данному запросу будут предприняты дальнейшие шаги по возврату медалей и замене их на новые», — говорится в пресс-релизе.

13 января французское издание La Lettre сообщило о том, что более ста бракованных медалей были возвращены в оргкомитет.

Летние Олимпийские игры-2024 прошли в Париже в прошлом году с 26 июля по 11 августа. 7 спортсменов из Азербайджана завоевали медали по дзюдо, тхэквондо, боксу, греко-римской и вольной борьбе.

Гашим Магомедов с&nbsp;серебряной медалью Олимпиады-2024. Олимпийские награды Парижа-2024 пришли в негодность и у экс-россиян. Кошмар продолжается
Читайте также
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Потеря территорий и разговоры о миротворцах. Что пишут СМИ об Украине
Губернатор Малков сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областью
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Азербайджан обратился в МОК из-за плохого качества медалей Олимпиады-2024

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости