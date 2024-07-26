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Париж-2024

Сегодня, 17:41

На сайте МОК появилась информация о трансляциях Игр для зрителей из России

Ана Горшкова
Корреспондент
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В пятницу, 26 июля, на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) вновь появилась информация о трансляциях Олимпийских игр в Париже для российских зрителей.

Трансляция Игр доступна для россиян на сайте оlympics.com.

19 июля впервые появилась информация о том, что МОК организует трансляции для России на своем сайте. Соответствующая информация была доступна в разделе «Где смотреть Олимпиаду». 22 июля это упоминание было удалено.

Сегодня пройдет церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. Начало — в 20.30 мск.

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