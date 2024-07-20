На Олимпийские игры-2024 продали более 8,8 миллиона билетов

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл рассказал, какое количество билетов на данный момент реализовано на Олимпийские игры в Париже.

«Более 8,8 миллиона билетов продано — невероятное количество, наибольшее количество для спортивного мероприятия во Франции», — цитирует Макконнелла РИА Новости.

Он также отметил, что в обеспечении безопасности на Играх «участвует около 30 тысяч сотрудников различных служб», а в Олимпийской деревне зарегистрированы 166 делегаций. По словам спортивного директора МОК, на условия на объектах поступает небольшое количество жалоб.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Для проведения Игр будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.