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Париж-2024

Сегодня, 21:29

На Олимпиаду в Париже продали рекордное количество билетов

Руслан Минаев
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Фото AFP

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге отчитался о продаже рекордного количества билетов за всю историю проведения соревнований.

За две недели до начала Олимпиады продано 8,6 миллиона билетов. Предыдущий рекорд был установлен на Играх-1996 в Атланте и составил 8,3 миллиона билетов.

«Мы гордимся тем, что уже побили рекорд, но мы все еще можем подняться выше», — цитирует Эстанге AFP.

Отмечается, что организаторы Олимпиады планируют продать 10 миллионов билетов. Игры в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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