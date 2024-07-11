На Олимпиаду в Париже продали рекордное количество билетов

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге отчитался о продаже рекордного количества билетов за всю историю проведения соревнований.

За две недели до начала Олимпиады продано 8,6 миллиона билетов. Предыдущий рекорд был установлен на Играх-1996 в Атланте и составил 8,3 миллиона билетов.

«Мы гордимся тем, что уже побили рекорд, но мы все еще можем подняться выше», — цитирует Эстанге AFP.

Отмечается, что организаторы Олимпиады планируют продать 10 миллионов билетов. Игры в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.