На Олимпиаде в Париже выступят 16 белорусских спортсменов

Исполком национального олимпийского комитета Белоруссии утвердил состав команды на Олимпиаду в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.

На соревнованиях белорусы, как и россияне, выступят в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. На Игры получили приглашение от МОК и приняли его 16 человек (семь мужчин и девять женщин) из 9-ти видов спорта: велошоссе, академической гребли, плавания, пулевой стрельбы, прыжков на батуте, греко-римской борьбы, гребли на байдарках и каноэ, тхэквондо и тяжелой атлетики.

Как отметила генеральный секретарь НОК Белоруссии Ксения Санкович, далеко не все спортсмены, завоевавшие олимпийские лицензии, в итоге получили приглашение от МОК.

«В сложившихся условиях наши атлеты нуждаются в особенной поддержке болельщиков. Мы уверены, что сложные обстоятельства не смогут их сломить и наши спортсмены смогут показать на Играх в столице Франции свой лучший результат», — приводит слова Санкович официальный сайт НОК Белоруссии.

Полностью состав сборной на Олимпиаду в Париже выглядит следующим образом:

Академическая гребля: Евгений Золотой, Татьяна Климович

Велоспорт: Анна Терех

Гребля на байдарках и каноэ: Владислав Кравец, Юлия Трушкина

Греко-римская борьба: Абубакар Хаслаханов

Плавание: Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко

Прыжки на батуте: Иван Литвинович, Виолетта Бордиловская

Пулевая стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова

Тхэквондо: Георгий Гурциев

Тяжелая атлетика: Евгений Тихонцов, Сюзанна Володько