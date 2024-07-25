На Олимпиаде в Париже установлен первый мировой рекорд

Представительница Южной Кореи Лим Си Хен установила мировой рекорд в стрельбе из лука на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В рейтинговом раунде спортсменка набрала 694 очка, побив рекорд своей соотечественницы Кан Че Ен (692), который был установлен летом 2019 года.

Также сборная Южной Кореи обновила принадлежащий ей же олимпийский рекорд, набрав в командном турнире 2046 баллов.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Церемония открытия Игр состоится 26 июля.