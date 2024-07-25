Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 14:39

На Олимпиаде в Париже установлен первый мировой рекорд

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представительница Южной Кореи Лим Си Хен установила мировой рекорд в стрельбе из лука на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В рейтинговом раунде спортсменка набрала 694 очка, побив рекорд своей соотечественницы Кан Че Ен (692), который был установлен летом 2019 года.

Также сборная Южной Кореи обновила принадлежащий ей же олимпийский рекорд, набрав в командном турнире 2046 баллов.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Церемония открытия Игр состоится 26 июля.

Олимпиада
1
1
Читайте также
Работу спортивного директора «Спартака» Амарала назвали провальной
В Париже идут соревнования за день до церемонии открытия Олимпиады 2024
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Талисман Олимпийских игр 2024 в Париже: как называется и выглядит

Иностранные болельщики поддержали олимпийскую чемпионку Мельникову из-за ее отсутствия на Играх-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости