Молдавский дзюдоист Османов получил травму, празднуя бронзовую медаль на Олимпиаде

Молдавский дзюдоист Адиль Османов получил повреждение, когда праздновал завоевание бронзовой медали на Олимпиаде в Париже.

После окончания поединка за третье место с итальянцем Мануэлем Ломбардо спортсмен слишком сильно взмахнул рукой и скорчил лицо от боли.

24-летний Османов является уроженцем Москвы. На его счету также победа в турнире «Большого шлема» (2024) и «Гран-при» (2024), а также в Кубке Европы (2021).