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Париж-2024

Сегодня, 18:56

МОК отказался комментировать недопуск российских журналистов на Олимпийские игры-2024

Алина Савинова
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Олимпийские кольца.
Фото Global Look Press

В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали отвечать на вопрос о том, является ли запрет на освещение российскими журналистами Олимпиады в Париже ограничением свободы слова.

«Переадресуем вас по этой теме в МВД Франции», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МОК.

20 июля министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве работать на Играх-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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