МОК опубликовал окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости».

В соревнованиях выступят 15 российских спортсменов: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, представительница прыжков на батуте и пловец.

Список россиян, которые выступят на Олимпийских играх, выглядит следующим образом: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут) и Евгений Сомов (плавание).

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.