МОК объявил о начале олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия.

«Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе», — приводит ТАСС сообщение МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Олимпийское перемирие начинается за семь дней до открытия Олимпиад и завершается на седьмой день после закрытия Игр.