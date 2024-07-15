МОК обсудит выступление нейтральных атлетов на Олимпийских играх 20 июля

Вопрос выступления нейтральных атлетов на Олимпиаде в Париже будет рассмотрен в первый день заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации.

Заседание состоится 20 июля. По его итогам в этот же день запланирована пресс-конференция.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом россияне не смогут принять участие в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.

В список нейтральных спортсменов, аккредитованных на предстоящие Игры, на данный момент вошли 15 россиян. Ранее сообщалось, что резервный фонд на выплаты не допущенным к Играм олимпийцам составил 200 миллионов рублей.