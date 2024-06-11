Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 12:17

В МОК объяснили появление плаката с Исинбаевой перед Олимпиадой-2024 в Париже

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елена Исинбаева.
Фото Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил появление плаката с российской легкоатлеткой Еленой Исинбаевой перед Олимпиадой-2024 в Париже.

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу МОК.

Ранее во Франции заметили рекламу, на которой изображена Исинбаева с российским флагом.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.

Источник: РИА
Олимпиада
Елена Исинбаева
МОК
1
Читайте также
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Сперцян может перейти из «Краснодара» в «Дженоа»
Минобороны сообщило о крушении Су-34 ВКС РФ в горах Северной Осетии
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Расчет БПЛА выявил и уничтожил укрывшихся под сгоревшим Leopard боевиков ВСУ
Spiegel узнал о разочаровании Зеленского отказом КНР посетить саммит в Швейцарии
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Свищев — о словах Чеферина: «Он озвучил то, что мы говорим на протяжении многих лет»
Опубликован список стран-участниц Игр БРИКС 2024
Тихонов: «В России нужно транслировать Олимпиаду. Мы же будем смотреть не только лягушатников»
Лидия Иванова: «Зрелищность Олимпийских игр упадет без участия сборной России»
Дворкович — о ситуации с комиссией по этике ФИДЕ: «Надеюсь, дело не дойдет до CAS»
Дегтярев: «Мы остаемся в олимпийском движении»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийские игры: где будет проходить Олимпиада в 2024 году

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости