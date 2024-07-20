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Париж-2024

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МОК допустил изменение состава российских атлетов на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Олимпийские кольца на Эйфелевой башне.
Фото Global Look Press

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл отметил, что количество российских спортсменов, которые смогут выступить на Олимпийских играх в Париже, может измениться.

«В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в 10 разных видах спорта. Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество. Кстати, нейтральные атлеты уже тоже заезжают в Олимпийскую деревню, мы очень рады их видеть», — цитирует Макконнелла РИА Новости.

Ранее спортивный директор МОК рассказал, что на Олимпийские игры, которые пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года, продали более 8,8 миллиона билетов.

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Согласно опубликованному МОК списку, на Олимпиаде выступят 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Российские атлеты не будут допущены до церемонии открытия Игр, а их участие в закрытии Олимпиады пока находится под вопросом.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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