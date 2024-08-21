Мирра Андреева заявила, что ожидала большего от организации Олимпиады в Париже

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением об условиях проживания на Олимпиаде в Париже. Она призналась, что ожидала большего.

«Ждала большего. Я просто думала, что будет как на «Ролан Гаррос», но приезжаю, а там из еды коробка с яблоками лежит. И кола в холодильнике. Не представляю, что бы у меня потом в животе творилось», — сказала Андреева на YouTube-канале What The Vlog.

Она отметила, что жила в отеле в Булонском лесу и что Олимпийская деревня ей понравилась.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали — единственные для российских спортсменов в Париже.