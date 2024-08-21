Министр спорта и туризма Польши призвал к проверкам на предмет коррупции в НОК

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас потребовал провести срочную проверку в Польском олимпийском комитете (PKOL) после неудачного выступления национальной сборной на Олимпийских играх в Париже.

Ранее в стране возник скандал на фоне неудачных итогов Олимпиады. На Играх-2024 поляки завоевали 10 медалей, в том числе одну золотую. Нитрас обвинил чиновников PKOL в коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.

«Федерация бадминтона не получила ни одной квалификации на Игры, но несколько членов правления были в делегации. В общей сложности 13 председателей федераций, которые не получили ни одной квалификации, поехали на Игры. Включили в том числе некоторых представителей федераций по зимним видам спорта, например конькобежного. Трудно получить квалификацию на летние игры представителю конькобежцев.

Сегодня я обратился к председателю Польского олимпийского комитета с просьбой о предоставлении информации о составе делегации олимпийского комитета. Также я обратился в Высшую контрольную палату с просьбой проведения срочной проверки касающейся распоряжения средствами из бюджета государства и государственных компаний», — цитируют Нитраса РИА Новости.

Отмечается, что председатель польской федерации регби не только сам поехал на Игры в составе официальной делегации, но и взял с собой жену. В связи с нехваткой мест для представителей спортивных команд трое польских метателей копья поехали в Париж без единого тренера.

В качестве положительного примера министр привел федерацию волейбола, которая выставила на Олимпиаду три сборных, но сама Федерация была представлена в Париже лишь одним ее представителем, который к тому же отдал свою аккредитацию для того, чтобы со спортсменами присутствовал дополнительный член делегации, обслуживающий команду, и смотрел соревнования как зритель.

Кроме того, по словам Нитраса, председатель PKOL и его заместители получают за свою работу денежное вознаграждение.

«Ни один председатель PKOL ранее не получал вознаграждения. Это была общественная функция. Я обратился с просьбой о предоставлении документации, на основании которой они получают вознаграждение», — добавил министр.

Летняя Олимпиада прошла в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.