Министр спорта Франции уверена, что ливень не испортит церемонию открытия Олимпиады

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выразила уверенность, что сильный дождь не внесет коррективы в церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Ранее французский метеоролог Патрик Марльер спрогнозировал ливень в Париже, который начнется во второй половине дня пятницы.

«Мы жили с этой перспективой в течение многих месяцев, это касается как церемонии открытия, так и мероприятий на Сене. Это нисколько не испортит церемонию. В хорошую погоду всегда приятнее, согласитесь. Но ливень не окажет никакого влияния, он не снизит качество шоу», — приводит слова политика RMC Sport.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится на реке Сена. Парад атлетов пройдет на лодках по 6-километровому маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где запланировано финальное шоу церемонии.

Мероприятие состоится в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск).