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Париж-2024

Сегодня, 11:16

Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпиадой в Париже

Виктория Кравченко
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Амели Удеа-Кастера.
Фото Global Look Press

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в реке Сене перед Олимпиадой в Париже.

«Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы. Это потрясающе, обещание выполнено! Я очень тронута. Меня сподвигла на это идея показать работу, которая проводилась государственными службами и сообществами в течение последних четырех лет», — цитирует Удеа-Кастера RMC Sport.

В августе 2023 года тестовые заплывы в Париже отменили из-за сомнений в качестве воды.

Купаться в Сене запрещено с 1923 года. В реку десятками лет сбрасывают мусор, токсичные отходы и канализацию.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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