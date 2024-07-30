Министр спорта Дегтярев поддержал комментатора Губерниева

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев согласился со словами известного комментатора Дмитрия Губерниева о необходимости активного решения проблем в российском спорте и его развитии.

Ранее Губерниев на фоне Олимпиады в Париже назвал Россию неспортивной страной.

Дегтярев в своем Telegram-канале опубликовал цитату российского журналиста: «Я выбираю другой путь. Я считаю, что проблемы нужно обозначать, решать их, помогать спорту, развивать его. Об этом руководство страны говорит. А на словах Родину любить может каждый...»

«Вот здесь Дмитрия Губерниева поддержу. Солидарен. Работаем», — отметил министр спорта.

29 июля стало известно, что на Олимпийских играх отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. Эта информация вызвала волну возмущения в СМИ. Губерниев, в свою очередь, призвал обсуждать российские водоемы, а не Сену.