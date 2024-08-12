Министр по делам спорта Италии заявил, что МОК не гарантировал безопасность спортсменам

Министр по делам спорта и молодежи Италии Андреа Абоди считает, что МОК не предоставил спортсменам безопасность во время Игр-2024 в Париже.

«МОК недооценил условия и гарантии безопасности спортсменам. Нужны четкие и ясные правила. За МОК остается последнее слово при организации Игр», — приводит слова Абоди газета La Verita.

Чиновник перечислил все противоречивые инциденты на Олимпиаде: от случая с интернет-преследованием провалившей гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф до неудовлетворительного состояния реки Сена, где прошли соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Олимпийские игры-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов приняли участие в турнире в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.