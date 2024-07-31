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Париж-2024

Сегодня, 14:15

Мамиашвили о словах представителя МОК: «Эффектно звучит из уст этого негодяя»

Зарина Халимхонова
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова представителя МОК Марка Адамса о том, что организация уходит от политики.

«В интернете появилось видео, где сравнивают Олимпиады в Сочи и Париже с разницей в 10 лет. Конечно, мы по другую сторону всех этих понятий. Для нас это категорически неприемлемо. Как заявляет представитель МОК: «Наша профессия — спорт. И никакой политики». Эффектно звучит из уст этого негодяя. При этом на российских спортсменах нужно применить ограничительные меры, для других — нет», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Михаил Мамиашвили
МОК
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