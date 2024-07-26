Метеорологи спрогнозировали сильный дождь в Париже во время церемонии открытия Олимпиады

Французский метеоролог Патрик Марльер сообщил, что в день проведения церемонии открытия Олимпийских игр-2024 ожидаются сильные осадки в Париже.

«Эти несколько часов будут катастрофой. Мы ожидаем небольшой дождь утром, однако после небольшого затишья ожидается, что дождь усилится, к сожалению, в конце дня.

Он начнется между 6 и 7 часами вечера. И общее количество осадков, вероятно, будет довольно сильным. Мы ожидаем до 25-30 мм осадков. Для сравнения, это эквивалентно 15 дням осадков всего за несколько часов», — приводит слова Марльера RMC Sport.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится на реке Сена. Парад атлетов пройдет на лодках по 6-километровому маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где запланировано финальное шоу церемонии.

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля и начнется в 20.30 (мск).