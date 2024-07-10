Мэр Парижа собирается искупаться в Сене на следующей неделе

Мэр Парижа Анн Идальго пообещала искупаться в Сене уже на следующей неделе. Таким образом политик хочет доказать, что вода в реке достаточно чистая и там можно проводить соревнования.

«Да, конечно же. Я сдержу обещание и искупаюсь на следующей неделе», — приводит слова Идальго ТАСС со ссылкой на радио France Inter.

Как отметила мэр Парижа, соревнования по плаванию на Олимпиаде и Паралимпиаде пройдут в очищенной воде Сены. А также подчеркнула, что дает только те обещания, которые в состоянии сдержать.

Изначально планировалось, что Идальго искупается в Сене 23 июня, однако затем мероприятие перенесли на неопределенный срок. Поддержать градоначальницу в этом собирались многие видные политики и спортивные функционеры. Среди них были президент Франции Эммануэль Макрон и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.