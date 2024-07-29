Мэр Парижа оценила скандальную церемонию открытия Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпийских игр-2024.

Церемония открытия Олимпиады проходила в Париже 26 июля.

«Огромные эмоции, до сих пор трудно прийти в себя. Гений заключался в том, чтобы придать много сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Многие люди говорили мне, как это было великолепно и по-французски. Эта церемония сказала о нас все», — приводит слова Идальго РИА «Новости» со ссылкой на France Bleu.

Ранее стало известно, что видеоролик с основными моментами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с официальных ресурсов.

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Позже Оргкомитет Олимпиады извинился за пародию на «Тайную вечерю» на церемонии открытия.

«Я не вдохновлялся «Тайной вечерей», это был языческий фестиваль». Худрук церемонии открытия Олимпиады попытался объясниться