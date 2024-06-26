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Париж-2024

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Мэр Парижа обвинила Макрона в том, что он «испортил праздник» Олимпийских игр

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Мэр Парижа Анн Идальго.
Мэр Парижа Анн Идальго.
Фото Global Look Press

Мэр Парижа Анн Идальго критически высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ouest France.

Ранее глава государства объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр 26 июля. По словам Идальго, Макрон рискует, приняв эти решения без обсуждения.

«Этим жестом плохого обращения с французами он портит праздник, — заявила Идальго. — Игры — это объединение человечества вокруг спорта. Зачем портить этот прекрасный момент и проводить выборы в короткие сроки, ни с кем не посоветовавшись?»

Анн Идальго объявила о&nbsp;переносе заплыва по&nbsp;реке Сена в&nbsp;Париже. ВИП-заплыв в реке Сене переносится. Есть ощущение, что мэр Парижа просто сливается

На прошлой неделе префект парижского региона Марк Гийом заявил, что Сена является слишком грязной для соревнований Олимпиады. В реке должны провести соревнования по триатлону и состязания по плаванию на открытой воде.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
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