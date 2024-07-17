Мэр Парижа Идальго искупалась в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады. Таким образом политик хочет доказать, что в реке безопасно проводить соревнования.

В субботу, 13 июля, то же самое сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

В апреле некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупреждала о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. 1 июня стало известно, что в реку из-за поломки систем на насосной станции попало около 50 миллионов литров сточных вод.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.