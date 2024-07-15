Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 собираются искупаться в Сене в среду

Префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом заявил о намерении искупаться в Сене в преддверии Олимпиады-2024 вместе с мэром Парижа Анн Идальго и главой оргкомитета Игр Тони Эстанге.

13 июля министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера окунулась в Сене, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению олимпийских соревнований по плаванию.

«Я искупаюсь в среду с Анн Идальго и Тони Эстанге. Важно показать, что, с одной стороны, мы готовы к Олимпийским играм и, с другой стороны, эти Олимпийские игры оставят хорошее наследство жителям Парижа... Мы обновили множество очистных сооружений и водоотводов... Мы готовы к тому, чтобы в Сене купались», — приводит слова Гийома РИА Новости со ссылкой на France Bleu Paris.

В апреле некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупреждала о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. 1 июня стало известно, что в реку из-за поломки систем на насосной станции попало около 50 миллионов литров сточных вод.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.