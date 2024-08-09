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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 9 августа

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Олимпийские кольца.
Фото Global Look Press
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

Всего в пятницу, 9 августа, будет разыграно 56 медалей в 18 видах спорта (плавание на открытой воде, настольный теннис, парусный спорт, скалолазание, гребля на байдарках и каноэ, хоккей на траве, художественная гимнастика, прыжки в воду, тяжелая атлетика, футбол, волейбол, легкая атлетика, трековый велоспорт, борьба, тхэквондо, пляжный волейбол, брейкинг, бокс).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 США 30 38 35 103
2 Китай 29 25 19 73
3 Австралия 18 14 13 45
4 Франция 14 19 21 54
5 Великобритания 13 17 21 51
6 Корея 13 8 7 28
7 Япония 13 7 13 33
8 Нидерланды 11 6 8 25
9 Италия 10 11 9 30
10 Германия 9 8 5 22
11 Канада 6 5 10 21
12 Новая Зеландия 5 6 2 13
13 Ирландия 4 0 3 7
14 Румыния 3 4 1 8
15 Украина 3 3 4 10
16 Венгрия 3 3 3 9
17 Швеция 3 3 3 9
18 Узбекистан 3 0 2 5
19 Бразилия 2 5 8 15
20 Испания 2 3 8 13
21 Иран 2 2 2 6
22 Хорватия 2 1 3 6
23 Куба 2 1 3 6
24 Азербайджан 2 1 1 4
25 Бельгия 2 0 4 6
26 Гонконг 2 0 2 4
27 Филиппины 2 0 2 4
28 Индонезия 2 0 1 3
29 Сербия 2 0 0 2
30 Израиль 1 4 1 6
31 Казахстан 1 3 3 7
32 Таиланд 1 3 2 6
33 Ямайка 1 3 2 6
34 Швейцария 1 2 4 7
35 Грузия 1 2 1 4
36 Дания 1 2 1 4
37 Белоруссия 1 2 0 3
38 Эквадор 1 2 0 3
39 Греция 1 1 5 7
40 Польша 1 1 4 6
41 Кения 1 1 3 5
42 ЮАР 1 1 2 4
43 Аргентина 1 1 0 2
44 Сент-Люсия 1 1 0 2
45 Уганда 1 1 0 2
46 Чили 1 1 0 2
47 Тайвань 1 0 5 6
48 Болгария 1 0 3 4
49 Австрия 1 0 1 2
50 Гватемала 1 0 1 2
51 Марокко 1 0 1 2
52 Норвегия 1 0 1 2
53 Чехия 1 0 1 2
54 Алжир 1 0 0 1
55 Ботсвана 1 0 0 1
56 Бахрейн 1 0 0 1
57 Доминика 1 0 0 1
58 Пакистан 1 0 0 1
59 Словения 1 0 0 1
60 КНДР 0 2 4 6
61 Турция 0 2 3 5
62 Мексика 0 2 2 4
63 Армения 0 2 1 3
64 Эфиопия 0 2 0 2
65 Индия 0 1 4 5
66 Киргизия 0 1 3 4
67 Литва 0 1 2 3
68 Косово 0 1 1 2
69 Тунис 0 1 1 2
70 Португалия 0 1 1 2
71 Кипр 0 1 0 1
72 Колумбия 0 1 0 1
73 Монголия 0 1 0 1
74 Россия 0 1 0 1
75 Фиджи 0 1 0 1
76 Иордания 0 1 0 1
77 Таджикистан 0 0 3 3
78 Доминиканская Республика 0 0 2 2
79 Малайзия 0 0 2 2
80 Молдавия 0 0 2 2
81 Гренада 0 0 2 2
82 Египет 0 0 1 1
83 Замбия 0 0 1 1
84 Кабо-Верде 0 0 1 1
85 Перу 0 0 1 1
86 Cборная беженцев 0 0 1 1
87 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

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