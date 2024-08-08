Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 8 августа
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.
В четверг, 8 августа будет разыграно 25 комплектов медалей в 13 видах спорта — легкой атлетике, плавании на открытой воде, боксе, тхэквондо, скалолазании, гребле на байдарках и каноэ, прыжках в воду, тяжелой атлетике, парусном спорте, хоккее на траве, трековом велоспорте, греко-римской и женской борьбе.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию 13-го медального дня на Олимпиаде в Париже.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|США
|27
|35
|32
|94
|2
|Китай
|25
|23
|17
|65
|3
|Австралия
|18
|12
|11
|41
|4
|Франция
|13
|17
|21
|51
|5
|Великобритания
|12
|17
|20
|49
|6
|Корея
|12
|8
|7
|27
|7
|Япония
|12
|6
|13
|31
|8
|Италия
|9
|10
|8
|27
|9
|Нидерланды
|9
|5
|6
|20
|10
|Германия
|8
|5
|5
|18
|11
|Канада
|6
|4
|9
|19
|12
|Ирландия
|4
|0
|3
|7
|13
|Новая Зеландия
|3
|6
|1
|10
|14
|Румыния
|3
|4
|1
|8
|15
|Венгрия
|3
|3
|2
|8
|16
|Швеция
|3
|3
|2
|8
|17
|Украина
|3
|2
|3
|8
|18
|Бразилия
|2
|5
|7
|14
|19
|Испания
|2
|3
|6
|11
|20
|Хорватия
|2
|1
|3
|6
|21
|Куба
|2
|1
|2
|5
|22
|Азербайджан
|2
|1
|0
|3
|23
|Бельгия
|2
|0
|3
|5
|24
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|25
|Филиппины
|2
|0
|2
|4
|26
|Сербия
|2
|0
|0
|2
|27
|Израиль
|1
|4
|1
|6
|28
|Казахстан
|1
|3
|3
|7
|29
|Ямайка
|1
|3
|1
|5
|30
|Швейцария
|1
|2
|4
|7
|31
|Таиланд
|1
|2
|2
|5
|32
|Грузия
|1
|2
|1
|4
|33
|Белоруссия
|1
|2
|0
|3
|34
|Дания
|1
|2
|0
|3
|35
|Греция
|1
|1
|5
|7
|36
|Польша
|1
|1
|4
|6
|37
|Кения
|1
|1
|3
|5
|38
|ЮАР
|1
|1
|2
|4
|39
|Сент-Люсия
|1
|1
|0
|2
|40
|Уганда
|1
|1
|0
|2
|41
|Чили
|1
|1
|0
|2
|42
|Эквадор
|1
|1
|0
|2
|43
|Тайвань
|1
|0
|4
|5
|44
|Иран
|1
|0
|2
|3
|45
|Узбекистан
|1
|0
|2
|3
|46
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|47
|Норвегия
|1
|0
|1
|2
|48
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|49
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|50
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|51
|Бахрейн
|1
|0
|0
|1
|52
|Доминика
|1
|0
|0
|1
|53
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|54
|Словения
|1
|0
|0
|1
|55
|КНДР
|0
|2
|3
|5
|56
|Армения
|0
|2
|1
|3
|57
|Мексика
|0
|2
|1
|3
|58
|Эфиопия
|0
|2
|0
|2
|59
|Киргизия
|0
|1
|3
|4
|60
|Турция
|0
|1
|3
|4
|61
|Литва
|0
|1
|2
|3
|62
|Косово
|0
|1
|1
|2
|63
|Тунис
|0
|1
|1
|2
|64
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|65
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|66
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|67
|Россия
|0
|1
|0
|1
|68
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|69
|Индия
|0
|0
|3
|3
|70
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|71
|Доминиканская Республика
|0
|0
|2
|2
|72
|Малайзия
|0
|0
|2
|2
|73
|Молдавия
|0
|0
|2
|2
|74
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|75
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|76
|Египет
|0
|0
|1
|1
|77
|Замбия
|0
|0
|1
|1
|78
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|79
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|80
|Перу
|0
|0
|1
|1
|81
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|82
|Словакия
|0
|0
|1
|1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже
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