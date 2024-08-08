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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 8 августа

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Медали Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В четверг, 8 августа будет разыграно 25 комплектов медалей в 13 видах спорта — легкой атлетике, плавании на открытой воде, боксе, тхэквондо, скалолазании, гребле на байдарках и каноэ, прыжках в воду, тяжелой атлетике, парусном спорте, хоккее на траве, трековом велоспорте, греко-римской и женской борьбе.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию 13-го медального дня на Олимпиаде в Париже.

Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко. Олимпиада-2024: Коровашков и Петров в борьбе за финал, старт Ромасенко. Онлайн-трансляция 8 августа

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 США 27 35 32 94
2 Китай 25 23 17 65
3 Австралия 18 12 11 41
4 Франция 13 17 21 51
5 Великобритания 12 17 20 49
6 Корея 12 8 7 27
7 Япония 12 6 13 31
8 Италия 9 10 8 27
9 Нидерланды 9 5 6 20
10 Германия 8 5 5 18
11 Канада 6 4 9 19
12 Ирландия 4 0 3 7
13 Новая Зеландия 3 6 1 10
14 Румыния 3 4 1 8
15 Венгрия 3 3 2 8
16 Швеция 3 3 2 8
17 Украина 3 2 3 8
18 Бразилия 2 5 7 14
19 Испания 2 3 6 11
20 Хорватия 2 1 3 6
21 Куба 2 1 2 5
22 Азербайджан 2 1 0 3
23 Бельгия 2 0 3 5
24 Гонконг 2 0 2 4
25 Филиппины 2 0 2 4
26 Сербия 2 0 0 2
27 Израиль 1 4 1 6
28 Казахстан 1 3 3 7
29 Ямайка 1 3 1 5
30 Швейцария 1 2 4 7
31 Таиланд 1 2 2 5
32 Грузия 1 2 1 4
33 Белоруссия 1 2 0 3
34 Дания 1 2 0 3
35 Греция 1 1 5 7
36 Польша 1 1 4 6
37 Кения 1 1 3 5
38 ЮАР 1 1 2 4
39 Сент-Люсия 1 1 0 2
40 Уганда 1 1 0 2
41 Чили 1 1 0 2
42 Эквадор 1 1 0 2
43 Тайвань 1 0 4 5
44 Иран 1 0 2 3
45 Узбекистан 1 0 2 3
46 Гватемала 1 0 1 2
47 Норвегия 1 0 1 2
48 Чехия 1 0 1 2
49 Алжир 1 0 0 1
50 Аргентина 1 0 0 1
51 Бахрейн 1 0 0 1
52 Доминика 1 0 0 1
53 Марокко 1 0 0 1
54 Словения 1 0 0 1
55 КНДР 0 2 3 5
56 Армения 0 2 1 3
57 Мексика 0 2 1 3
58 Эфиопия 0 2 0 2
59 Киргизия 0 1 3 4
60 Турция 0 1 3 4
61 Литва 0 1 2 3
62 Косово 0 1 1 2
63 Тунис 0 1 1 2
64 Кипр 0 1 0 1
65 Колумбия 0 1 0 1
66 Монголия 0 1 0 1
67 Россия 0 1 0 1
68 Фиджи 0 1 0 1
69 Индия 0 0 3 3
70 Таджикистан 0 0 3 3
71 Доминиканская Республика 0 0 2 2
72 Малайзия 0 0 2 2
73 Молдавия 0 0 2 2
74 Австрия 0 0 1 1
75 Гренада 0 0 1 1
76 Египет 0 0 1 1
77 Замбия 0 0 1 1
78 Индонезия 0 0 1 1
79 Кабо-Верде 0 0 1 1
80 Перу 0 0 1 1
81 Португалия 0 0 1 1
82 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

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