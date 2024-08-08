Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 8 августа

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В четверг, 8 августа будет разыграно 25 комплектов медалей в 13 видах спорта — легкой атлетике, плавании на открытой воде, боксе, тхэквондо, скалолазании, гребле на байдарках и каноэ, прыжках в воду, тяжелой атлетике, парусном спорте, хоккее на траве, трековом велоспорте, греко-римской и женской борьбе.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию 13-го медального дня на Олимпиаде в Париже.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 США 27 35 32 94 2 Китай 25 23 17 65 3 Австралия 18 12 11 41 4 Франция 13 17 21 51 5 Великобритания 12 17 20 49 6 Корея 12 8 7 27 7 Япония 12 6 13 31 8 Италия 9 10 8 27 9 Нидерланды 9 5 6 20 10 Германия 8 5 5 18 11 Канада 6 4 9 19 12 Ирландия 4 0 3 7 13 Новая Зеландия 3 6 1 10 14 Румыния 3 4 1 8 15 Венгрия 3 3 2 8 16 Швеция 3 3 2 8 17 Украина 3 2 3 8 18 Бразилия 2 5 7 14 19 Испания 2 3 6 11 20 Хорватия 2 1 3 6 21 Куба 2 1 2 5 22 Азербайджан 2 1 0 3 23 Бельгия 2 0 3 5 24 Гонконг 2 0 2 4 25 Филиппины 2 0 2 4 26 Сербия 2 0 0 2 27 Израиль 1 4 1 6 28 Казахстан 1 3 3 7 29 Ямайка 1 3 1 5 30 Швейцария 1 2 4 7 31 Таиланд 1 2 2 5 32 Грузия 1 2 1 4 33 Белоруссия 1 2 0 3 34 Дания 1 2 0 3 35 Греция 1 1 5 7 36 Польша 1 1 4 6 37 Кения 1 1 3 5 38 ЮАР 1 1 2 4 39 Сент-Люсия 1 1 0 2 40 Уганда 1 1 0 2 41 Чили 1 1 0 2 42 Эквадор 1 1 0 2 43 Тайвань 1 0 4 5 44 Иран 1 0 2 3 45 Узбекистан 1 0 2 3 46 Гватемала 1 0 1 2 47 Норвегия 1 0 1 2 48 Чехия 1 0 1 2 49 Алжир 1 0 0 1 50 Аргентина 1 0 0 1 51 Бахрейн 1 0 0 1 52 Доминика 1 0 0 1 53 Марокко 1 0 0 1 54 Словения 1 0 0 1 55 КНДР 0 2 3 5 56 Армения 0 2 1 3 57 Мексика 0 2 1 3 58 Эфиопия 0 2 0 2 59 Киргизия 0 1 3 4 60 Турция 0 1 3 4 61 Литва 0 1 2 3 62 Косово 0 1 1 2 63 Тунис 0 1 1 2 64 Кипр 0 1 0 1 65 Колумбия 0 1 0 1 66 Монголия 0 1 0 1 67 Россия 0 1 0 1 68 Фиджи 0 1 0 1 69 Индия 0 0 3 3 70 Таджикистан 0 0 3 3 71 Доминиканская Республика 0 0 2 2 72 Малайзия 0 0 2 2 73 Молдавия 0 0 2 2 74 Австрия 0 0 1 1 75 Гренада 0 0 1 1 76 Египет 0 0 1 1 77 Замбия 0 0 1 1 78 Индонезия 0 0 1 1 79 Кабо-Верде 0 0 1 1 80 Перу 0 0 1 1 81 Португалия 0 0 1 1 82 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже