Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 7 августа

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эйфелева башня с олимпийскими кольцами.
Фото Reuters
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В среду, 7 августа, будет разыграно 30 комплектов наград в 10 видах спорта (бокс, легкая атлетика, парусный спорт, спортивное скалолазание, тяжелая атлетика, скейтбординг, велоспорт, борьба, синхронное плавание, тхэквондо).

Сегодня на Играх-2024 выступит россиянин Захар Петров в соревнованиях гребцов на каноэ-одиночке на 1000 м.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию медального дня на Олимпиаде в Париже.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 США 24 31 31 86
2 Китай 22 21 16 59
3 Австралия 14 12 9 35
4 Франция 13 16 19 48
5 Великобритания 12 15 19 46
6 Корея 11 8 7 26
7 Япония 11 6 12 29
8 Италия 9 10 7 26
9 Нидерланды 8 5 6 19
10 Германия 8 5 4 17
11 Канада 6 4 8 18
12 Ирландия 4 0 3 7
13 Новая Зеландия 3 5 1 9
14 Венгрия 3 3 2 8
15 Швеция 3 3 2 8
16 Румыния 3 3 1 7
17 Бразилия 2 5 6 13
18 Украина 2 2 3 7
19 Хорватия 2 1 2 5
20 Бельгия 2 0 3 5
21 Гонконг 2 0 2 4
22 Азербайджан 2 0 0 2
23 Сербия 2 0 0 2
24 Филиппины 2 0 0 2
25 Израиль 1 4 1 6
26 Испания 1 3 5 9
27 Швейцария 1 2 4 7
28 Грузия 1 2 1 4
29 Белоруссия 1 2 0 3
30 Греция 1 1 5 7
31 Казахстан 1 1 3 5
32 Кения 1 1 2 4
33 ЮАР 1 1 2 4
34 Дания 1 1 0 2
35 Сент-Люсия 1 1 0 2
36 Уганда 1 1 0 2
37 Чили 1 1 0 2
38 Тайвань 1 0 4 5
39 Узбекистан 1 0 2 3
40 Гватемала 1 0 1 2
41 Куба 1 0 1 2
42 Чехия 1 0 1 2
43 Алжир 1 0 0 1
44 Аргентина 1 0 0 1
45 Бахрейн 1 0 0 1
46 Доминика 1 0 0 1
47 Норвегия 1 0 0 1
48 Словения 1 0 0 1
49 Эквадор 1 0 0 1
50 Ямайка 0 3 1 4
51 КНДР 0 2 3 5
52 Мексика 0 2 1 3
53 Эфиопия 0 2 0 2
54 Польша 0 1 3 4
55 Турция 0 1 2 3
56 Киргизия 0 1 1 2
57 Косово 0 1 1 2
58 Таиланд 0 1 1 2
59 Армения 0 1 0 1
60 Колумбия 0 1 0 1
61 Монголия 0 1 0 1
62 Россия 0 1 0 1
63 Тунис 0 1 0 1
64 Фиджи 0 1 0 1
65 Индия 0 0 3 3
66 Таджикистан 0 0 3 3
67 Доминиканская Республика 0 0 2 2
68 Литва 0 0 2 2
69 Малайзия 0 0 2 2
70 Молдавия 0 0 2 2
71 Австрия 0 0 1 1
72 Кабо-Верде 0 0 1 1
73 Египет 0 0 1 1
74 Гренада 0 0 1 1
75 Индонезия 0 0 1 1
76 Иран 0 0 1 1
77 Португалия 0 0 1 1
78 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

Олимпиада
0
Читайте также
В Париже двенадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Румынский премьер-министр отказался ехать на закрытие Олимпиады из-за лишения медали гимнастки
Врезавшуюся в китайского олимпийца журналистку отстранили от работы на ОИ
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Силы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили несколько беспилотников в Воронежской области
В Мариуполе обнаружили схрон с секретной документацией минобороны Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада 2024, 7 августа: результаты дня
Новости
RSS RSS
Все новости