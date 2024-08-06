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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 6 августа

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фото AFP
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

Во вторник, 6 августа, будет разыграно 19 комплектов наград в 8 видах спорта (конный спорт, парусный спорт, прыжки в воду, скейтбординг, борьба, легкая атлетика, велоспорт, бокс).

Сегодня на Играх-2024 выступят три российских спортсмена — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 США 21 30 28 79
2 Китай 21 18 14 53
3 Франция 13 16 19 48
4 Австралия 13 12 8 33
5 Великобритания 12 13 17 42
6 Корея 11 8 7 26
7 Япония 10 5 11 26
8 Италия 9 10 6 25
9 Нидерланды 7 5 5 17
10 Германия 7 5 4 16
11 Канада 5 4 8 17
12 Новая Зеландия 3 5 1 9
13 Венгрия 3 3 2 8
14 Швеция 3 3 2 8
15 Румыния 3 3 1 7
16 Ирландия 3 0 3 6
17 Бразилия 2 5 6 13
18 Украина 2 2 3 7
19 Хорватия 2 1 2 5
20 Бельгия 2 0 3 5
21 Гонконг 2 0 2 4
22 Азербайджан 2 0 0 2
23 Сербия 2 0 0 2
24 Филиппины 2 0 0 2
25 Израиль 1 4 1 6
26 Испания 1 3 5 9
27 Грузия 1 2 1 4
28 Белоруссия 1 2 0 3
29 Швейцария 1 1 4 6
30 Казахстан 1 1 2 4
31 ЮАР 1 1 2 4
32 Кения 1 1 1 3
33 Дания 1 1 0 2
34 Тайвань 1 0 3 4
35 Узбекистан 1 0 2 3
36 Гватемала 1 0 1 2
37 Чехия 1 0 1 2
38 Алжир 1 0 0 1
39 Аргентина 1 0 0 1
40 Доминика 1 0 0 1
41 Норвегия 1 0 0 1
42 Сент-Люсия 1 0 0 1
43 Словения 1 0 0 1
44 Уганда 1 0 0 1
45 Чили 1 0 0 1
46 Эквадор 1 0 0 1
47 КНДР 0 2 1 3
48 Мексика 0 2 1 3
49 Ямайка 0 2 1 3
50 Эфиопия 0 2 0 2
51 Греция 0 1 5 6
52 Польша 0 1 3 4
53 Косово 0 1 1 2
54 Турция 0 1 1 2
55 Армения 0 1 0 1
56 Колумбия 0 1 0 1
57 Монголия 0 1 0 1
58 Россия 0 1 0 1
59 Таиланд 0 1 0 1
60 Тунис 0 1 0 1
61 Фиджи 0 1 0 1
62 Индия 0 0 3 3
63 Таджикистан 0 0 3 3
64 Доминиканская Республика 0 0 2 2
65 Литва 0 0 2 2
66 Малайзия 0 0 2 2
67 Молдавия 0 0 2 2
68 Австрия 0 0 1 1
69 Гренада 0 0 1 1
70 Египет 0 0 1 1
71 Индонезия 0 0 1 1
72 Кабо-Верде 0 0 1 1
73 Куба 0 0 1 1
74 Португалия 0 0 1 1
75 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

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