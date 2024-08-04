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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 4 августа

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Медали Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В воскресенье, 4 августа будет разыграно 39 комплектов наград в 13 видах спорта (теннисе, боксе, спортивной гимнастике, плавании, легкой атлетике, фехтовании, настольном теннисе, шоссейных велогонках, стрельбе из лука, бадминтоне, стрельбе, гольфе и конном спорте).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.

Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Тамара Дронова, Алена Иванченко. Олимпиада 2024: финал Андреевой и Шнайдер, гонка Дроновой и Иванченко. Онлайн-трансляция 4 августа

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 16 12 9 37
2 США 14 24 23 61
3 Франция 12 14 15 41
4 Австралия 12 8 7 27
5 Великобритания 10 10 13 33
6 Корея 9 7 5 21
7 Япония 8 5 9 22
8 Италия 6 8 5 19
9 Нидерланды 6 4 4 14
10 Канада 4 4 7 15
11 Германия 4 4 2 10
12 Румыния 3 3 1 7
13 Венгрия 3 2 2 7
14 Ирландия 3 0 2 5
15 Новая Зеландия 2 4 1 7
16 Хорватия 2 1 1 4
17 Бельгия 2 0 2 4
18 Гонконг 2 0 2 4
19 Азербайджан 2 0 0 2
20 Бразилия 1 4 4 9
21 Израиль 1 4 1 6
22 Швеция 1 2 2 5
23 Белоруссия 1 2 0 3
24 Грузия 1 2 0 3
25 Швейцария 1 1 4 6
26 Испания 1 1 3 5
27 Казахстан 1 1 2 4
28 ЮАР 1 1 2 4
29 Украина 1 1 1 3
30 Узбекистан 1 0 2 3
31 Гватемала 1 0 1 2
32 Чехия 1 0 1 2
33 Аргентина 1 0 0 1
34 Доминика 1 0 0 1
35 Норвегия 1 0 0 1
36 Сент-Люсия 1 0 0 1
37 Сербия 1 0 0 1
38 Словения 1 0 0 1
39 Уганда 1 0 0 1
40 Филиппины 1 0 0 1
41 Эквадор 1 0 0 1
42 Мексика 0 2 1 3
43 КНДР 0 2 0 2
44 Греция 0 1 3 4
45 Польша 0 1 3 4
46 Косово 0 1 1 2
47 Турция 0 1 1 2
48 Ямайка 0 1 1 2
49 Дания 0 1 0 1
50 Монголия 0 1 0 1
51 Тунис 0 1 0 1
52 Фиджи 0 1 0 1
53 Эфиопия 0 1 0 1
54 Индия 0 0 3 3
55 Молдавия 0 0 2 2
56 Таджикистан 0 0 2 2
57 Тайвань 0 0 2 2
58 Австрия 0 0 1 1
59 Гренада 0 0 1 1
60 Египет 0 0 1 1
61 Литва 0 0 1 1
62 Португалия 0 0 1 1
63 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

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