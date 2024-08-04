Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 4 августа
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.
В воскресенье, 4 августа будет разыграно 39 комплектов наград в 13 видах спорта (теннисе, боксе, спортивной гимнастике, плавании, легкой атлетике, фехтовании, настольном теннисе, шоссейных велогонках, стрельбе из лука, бадминтоне, стрельбе, гольфе и конном спорте).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|16
|12
|9
|37
|2
|США
|14
|24
|23
|61
|3
|Франция
|12
|14
|15
|41
|4
|Австралия
|12
|8
|7
|27
|5
|Великобритания
|10
|10
|13
|33
|6
|Корея
|9
|7
|5
|21
|7
|Япония
|8
|5
|9
|22
|8
|Италия
|6
|8
|5
|19
|9
|Нидерланды
|6
|4
|4
|14
|10
|Канада
|4
|4
|7
|15
|11
|Германия
|4
|4
|2
|10
|12
|Румыния
|3
|3
|1
|7
|13
|Венгрия
|3
|2
|2
|7
|14
|Ирландия
|3
|0
|2
|5
|15
|Новая Зеландия
|2
|4
|1
|7
|16
|Хорватия
|2
|1
|1
|4
|17
|Бельгия
|2
|0
|2
|4
|18
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|19
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|20
|Бразилия
|1
|4
|4
|9
|21
|Израиль
|1
|4
|1
|6
|22
|Швеция
|1
|2
|2
|5
|23
|Белоруссия
|1
|2
|0
|3
|24
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|25
|Швейцария
|1
|1
|4
|6
|26
|Испания
|1
|1
|3
|5
|27
|Казахстан
|1
|1
|2
|4
|28
|ЮАР
|1
|1
|2
|4
|29
|Украина
|1
|1
|1
|3
|30
|Узбекистан
|1
|0
|2
|3
|31
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|32
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|33
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|34
|Доминика
|1
|0
|0
|1
|35
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|36
|Сент-Люсия
|1
|0
|0
|1
|37
|Сербия
|1
|0
|0
|1
|38
|Словения
|1
|0
|0
|1
|39
|Уганда
|1
|0
|0
|1
|40
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|41
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|42
|Мексика
|0
|2
|1
|3
|43
|КНДР
|0
|2
|0
|2
|44
|Греция
|0
|1
|3
|4
|45
|Польша
|0
|1
|3
|4
|46
|Косово
|0
|1
|1
|2
|47
|Турция
|0
|1
|1
|2
|48
|Ямайка
|0
|1
|1
|2
|49
|Дания
|0
|1
|0
|1
|50
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|51
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|52
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|53
|Эфиопия
|0
|1
|0
|1
|54
|Индия
|0
|0
|3
|3
|55
|Молдавия
|0
|0
|2
|2
|56
|Таджикистан
|0
|0
|2
|2
|57
|Тайвань
|0
|0
|2
|2
|58
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|59
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|60
|Египет
|0
|0
|1
|1
|61
|Литва
|0
|0
|1
|1
|62
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|63
|Словакия
|0
|0
|1
|1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже
Новости