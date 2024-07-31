Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 31 июля

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В среду, 31 июля, будет разыграно 15 комплектов медалей в 10 видах спорта: триатлон, прыжки в воду, академическая гребля, BMX-фристайл, стрельба, дзюдо, гребной слалом, спортивная гимнастика, фехтование и плавание.

На данный момент лидером медального зачета является Япония (13) — 7 золотых медалей, 2 серебряные и 4 бронзовые. На втором месте команда Китая, которая за четыре дня завоевала 6 золотых медалей, 6 серебряных и 2 бронзовые. На третьем месте команда Австралии с 6 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой наградами.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в среду, 31 июля.

Медальный зачет Олимпиады-2024