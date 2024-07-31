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Париж-2024

Сегодня, 08:50

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 31 июля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фото Reuters
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В среду, 31 июля, будет разыграно 15 комплектов медалей в 10 видах спорта: триатлон, прыжки в воду, академическая гребля, BMX-фристайл, стрельба, дзюдо, гребной слалом, спортивная гимнастика, фехтование и плавание.

На данный момент лидером медального зачета является Япония (13) — 7 золотых медалей, 2 серебряные и 4 бронзовые. На втором месте команда Китая, которая за четыре дня завоевала 6 золотых медалей, 6 серебряных и 2 бронзовые. На третьем месте команда Австралии с 6 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой наградами.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в среду, 31 июля.

Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер. Олимпиада 2024: матч Медведева, Сафиуллин против Алькараса. Онлайн-трансляция 31 июля

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Япония

7

2

4

13

2

Китай

6

6

2

14

3

Австралия

6

4

1

11

4

Франция

5

9

4

18

5

Корея

5

3

3

11

6

США

4

11

11

26

7

Великобритания

4

5

3

12

8

Италия

3

4

4

11

9

Канада

2

2

2

6

10

Гонконг

2

0

1

3

11

Германия

2

0

0

2

12

Казахстан

1

0

2

3

13

ЮАР

1

0

2

3

14

Бельгия

1

0

1

2

15

Ирландия

1

0

1

2

16

Азербайджан

1

0

0

1

17

Новая Зеландия

1

0

0

1

18

Румыния

1

0

0

1

19

Сербия

1

0

0

1

20

Словения

1

0

0

1

21

Узбекистан

1

0

0

1

22

Бразилия

0

1

3

4

23

Швеция

0

1

2

3

24

Косово

0

1

1

2

25

Мексика

0

1

1

2

26

Польша

0

1

1

2

27

Турция

0

1

1

2

28

Грузия

0

1

0

1

29

КНДР

0

1

0

1

30

Монголия

0

1

0

1

31

Тунис

0

1

0

1

32

Фиджи

0

1

0

1

33

Индия

0

0

2

2

34

Молдавия

0

0

2

2

35

Венгрия

0

0

1

1

36

Гватемала

0

0

1

1

37

Египет

0

0

1

1

38

Испания

0

0

1

1

39

Словакия

0

0

1

1

40

Таджикистан

0

0

1

1

41

Украина

0

0

1

1

42

Хорватия

0

0

1

1

43

Швейцария

0

0

1

1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

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