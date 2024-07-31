Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 31 июля
В среду, 31 июля, будет разыграно 15 комплектов медалей в 10 видах спорта: триатлон, прыжки в воду, академическая гребля, BMX-фристайл, стрельба, дзюдо, гребной слалом, спортивная гимнастика, фехтование и плавание.
На данный момент лидером медального зачета является Япония (13) — 7 золотых медалей, 2 серебряные и 4 бронзовые. На втором месте команда Китая, которая за четыре дня завоевала 6 золотых медалей, 6 серебряных и 2 бронзовые. На третьем месте команда Австралии с 6 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой наградами.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в среду, 31 июля.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Япония
|
7
|
2
|
4
|
13
|
2
|
Китай
|
6
|
6
|
2
|
14
|
3
|
Австралия
|
6
|
4
|
1
|
11
|
4
|
Франция
|
5
|
9
|
4
|
18
|
5
|
Корея
|
5
|
3
|
3
|
11
|
6
|
США
|
4
|
11
|
11
|
26
|
7
|
Великобритания
|
4
|
5
|
3
|
12
|
8
|
Италия
|
3
|
4
|
4
|
11
|
9
|
Канада
|
2
|
2
|
2
|
6
|
10
|
Гонконг
|
2
|
0
|
1
|
3
|
11
|
Германия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
12
|
Казахстан
|
1
|
0
|
2
|
3
|
13
|
ЮАР
|
1
|
0
|
2
|
3
|
14
|
Бельгия
|
1
|
0
|
1
|
2
|
15
|
Ирландия
|
1
|
0
|
1
|
2
|
16
|
Азербайджан
|
1
|
0
|
0
|
1
|
17
|
Новая Зеландия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
18
|
Румыния
|
1
|
0
|
0
|
1
|
19
|
Сербия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
20
|
Словения
|
1
|
0
|
0
|
1
|
21
|
Узбекистан
|
1
|
0
|
0
|
1
|
22
|
Бразилия
|
0
|
1
|
3
|
4
|
23
|
Швеция
|
0
|
1
|
2
|
3
|
24
|
Косово
|
0
|
1
|
1
|
2
|
25
|
Мексика
|
0
|
1
|
1
|
2
|
26
|
Польша
|
0
|
1
|
1
|
2
|
27
|
Турция
|
0
|
1
|
1
|
2
|
28
|
Грузия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
29
|
КНДР
|
0
|
1
|
0
|
1
|
30
|
Монголия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
31
|
Тунис
|
0
|
1
|
0
|
1
|
32
|
Фиджи
|
0
|
1
|
0
|
1
|
33
|
Индия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
34
|
Молдавия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
35
|
Венгрия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
36
|
Гватемала
|
0
|
0
|
1
|
1
|
37
|
Египет
|
0
|
0
|
1
|
1
|
38
|
Испания
|
0
|
0
|
1
|
1
|
39
|
Словакия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
40
|
Таджикистан
|
0
|
0
|
1
|
1
|
41
|
Украина
|
0
|
0
|
1
|
1
|
42
|
Хорватия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
43
|
Швейцария
|
0
|
0
|
1
|
1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже