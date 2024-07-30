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Париж-2024

Сегодня, 08:35

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 30 июля

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Медали Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

Во вторник, 30 июля будут разыграны 11 комплектов медалей в 8 видах спорта: стрельбе из пневматического оружия, настольном теннисе, стрельбе (трап), дзюдо, спортивной гимнастике, регби-7, фехтовании и плавании.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого медального дня Игр-2024.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Диана Шнайдер. Олимпиада 2024: матчи Медведева и пары Андреева / Шнайдер. Онлайн-трансляция 30 июля

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Япония

6

2

4

12

2

Франция

5

8

3

16

3

Китай

5

5

2

12

4

Австралия

5

4

0

9

5

Корея

5

3

1

9

6

США

3

8

9

20

7

Великобритания

2

5

3

10

8

Италия

2

3

3

8

9

Канада

2

1

2

5

10

Гонконг

2

0

1

3

11

Германия

2

0

0

2

12

Казахстан

1

0

2

3

13

ЮАР

1

0

2

3

14

Бельгия

1

0

1

2

15

Азербайджан

1

0

0

1

16

Румыния

1

0

0

1

17

Узбекистан

1

0

0

1

18

Бразилия

0

1

2

3

19

Швеция

0

1

2

3

20

Косово

0

1

0

1

21

Монголия

0

1

0

1

22

Польша

0

1

0

1

23

Тунис

0

1

0

1

24

Фиджи

0

1

0

1

25

Молдавия

0

0

2

2

26

Венгрия

0

0

1

1

27

Египет

0

0

1

1

28

Индия

0

0

1

1

29

Ирландия

0

0

1

1

30

Испания

0

0

1

1

31

Мексика

0

0

1

1

32

Словакия

0

0

1

1

33

Турция

0

0

1

1

34

Украина

0

0

1

1

35

Хорватия

0

0

1

1

36

Швейцария

0

0

1

1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже.

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