Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 30 июля

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

Во вторник, 30 июля будут разыграны 11 комплектов медалей в 8 видах спорта: стрельбе из пневматического оружия, настольном теннисе, стрельбе (трап), дзюдо, спортивной гимнастике, регби-7, фехтовании и плавании.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого медального дня Игр-2024.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 Япония 6 2 4 12 2 Франция 5 8 3 16 3 Китай 5 5 2 12 4 Австралия 5 4 0 9 5 Корея 5 3 1 9 6 США 3 8 9 20 7 Великобритания 2 5 3 10 8 Италия 2 3 3 8 9 Канада 2 1 2 5 10 Гонконг 2 0 1 3 11 Германия 2 0 0 2 12 Казахстан 1 0 2 3 13 ЮАР 1 0 2 3 14 Бельгия 1 0 1 2 15 Азербайджан 1 0 0 1 16 Румыния 1 0 0 1 17 Узбекистан 1 0 0 1 18 Бразилия 0 1 2 3 19 Швеция 0 1 2 3 20 Косово 0 1 0 1 21 Монголия 0 1 0 1 22 Польша 0 1 0 1 23 Тунис 0 1 0 1 24 Фиджи 0 1 0 1 25 Молдавия 0 0 2 2 26 Венгрия 0 0 1 1 27 Египет 0 0 1 1 28 Индия 0 0 1 1 29 Ирландия 0 0 1 1 30 Испания 0 0 1 1 31 Мексика 0 0 1 1 32 Словакия 0 0 1 1 33 Турция 0 0 1 1 34 Украина 0 0 1 1 35 Хорватия 0 0 1 1 36 Швейцария 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже.