Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 3 августа
В субботу, 3 августа, на соревнованиях будет разыграно 23 комплекта медалей в 13 видах спорта (стрельба, прыжки в воду, академическая гребля, теннис, парусный спорт, прыжки на батуте, конный спорт, стрельба из лука, дзюдо, фехтование, плавание, легкая атлетика, BMX-гонки).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Китай
|
13
|
9
|
9
|
31
|
2
|
Франция
|
11
|
12
|
13
|
36
|
3
|
Австралия
|
11
|
6
|
5
|
22
|
4
|
США
|
9
|
18
|
16
|
43
|
5
|
Великобритания
|
9
|
10
|
8
|
27
|
6
|
Япония
|
8
|
4
|
6
|
18
|
7
|
Корея
|
7
|
5
|
4
|
16
|
8
|
Италия
|
5
|
8
|
4
|
17
|
9
|
Нидерланды
|
4
|
3
|
2
|
9
|
10
|
Канада
|
3
|
2
|
6
|
11
|
11
|
Германия
|
2
|
3
|
2
|
7
|
12
|
Новая Зеландия
|
2
|
3
|
1
|
6
|
13
|
Румыния
|
2
|
3
|
1
|
6
|
14
|
Венгрия
|
2
|
2
|
1
|
5
|
15
|
Гонконг
|
2
|
0
|
2
|
4
|
16
|
Ирландия
|
2
|
0
|
2
|
4
|
17
|
Хорватия
|
2
|
0
|
1
|
3
|
18
|
Азербайджан
|
2
|
0
|
0
|
2
|
19
|
Бразилия
|
1
|
3
|
3
|
7
|
20
|
Швеция
|
1
|
2
|
2
|
5
|
21
|
Грузия
|
1
|
2
|
0
|
3
|
22
|
Швейцария
|
1
|
1
|
4
|
6
|
23
|
Испания
|
1
|
1
|
3
|
5
|
24
|
ЮАР
|
1
|
1
|
2
|
4
|
25
|
Белоруссия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
26
|
Бельгия
|
1
|
0
|
2
|
3
|
27
|
Казахстан
|
1
|
0
|
2
|
3
|
28
|
Узбекистан
|
1
|
0
|
2
|
3
|
29
|
Гватемала
|
1
|
0
|
1
|
2
|
30
|
Чехия
|
1
|
0
|
1
|
2
|
31
|
Аргентина
|
1
|
0
|
0
|
1
|
32
|
Сербия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
33
|
Словения
|
1
|
0
|
0
|
1
|
34
|
Уганда
|
1
|
0
|
0
|
1
|
35
|
Эквадор
|
1
|
0
|
0
|
1
|
36
|
Израиль
|
0
|
2
|
1
|
3
|
37
|
Мексика
|
0
|
2
|
1
|
3
|
38
|
КНДР
|
0
|
2
|
0
|
2
|
39
|
Греция
|
0
|
1
|
3
|
4
|
40
|
Польша
|
0
|
1
|
3
|
4
|
41
|
Косово
|
0
|
1
|
1
|
2
|
42
|
Турция
|
0
|
1
|
1
|
2
|
43
|
Украина
|
0
|
1
|
1
|
2
|
44
|
Монголия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
45
|
Тунис
|
0
|
1
|
0
|
1
|
46
|
Фиджи
|
0
|
1
|
0
|
1
|
47
|
Эфиопия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
48
|
Индия
|
0
|
0
|
3
|
3
|
49
|
Молдавия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
50
|
Таджикистан
|
0
|
0
|
2
|
2
|
51
|
Австрия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
52
|
Египет
|
0
|
0
|
1
|
1
|
53
|
Португалия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
54
|
Словакия
|
0
|
0
|
1
|
1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже