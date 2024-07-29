Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 29 июля
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.
В понедельник, 29 июля, будут разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта: стрельбе из пневматического оружия, конном спорте, прыжках в воду, маунтинбайке, дзюдо, стрельбе из лука, скейтбординге, гребном слаломе, спортивной гимнастике, плавании и фехтовании.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию третьего медального дня Игр-2024.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Общее число медалей
|1.
|Япония
|4
|2
|1
|7
|2.
|Австралия
|4
|2
|0
|6
|3.
|США
|3
|6
|3
|12
|4.
|Франция
|3
|2
|2
|7
|
5.
|
Корея
|
3
|
2
|
1
|
6
|6.
|Китай
|3
|1
|2
|6
|7.
|Италия
|1
|2
|3
|6
|8.
|Казахстан
|1
|0
|2
|3
|9.
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|10.
|Германия
|1
|0
|0
|1
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|
11.
|
Великобритания
|
0
|
2
|
2
|
4
|12.
|Бразилия
|0
|1
|2
|3
|13.
|Канада
|0
|1
|1
|2
|14.
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|Польша
|0
|1
|0
|1
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|15.
|Швеция
|0
|0
|2
|2
|16.
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|Индия
|0
|0
|1
|1
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|Испания
|0
|0
|1
|1
|Молдавия
|0
|0
|1
|1
|ЮАР
|0
|0
|1
|1
Новости