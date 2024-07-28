Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 28 июля, Южная Корея обошла США

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В воскресенье, 28 июля, разыгрываются 13 комплектов наград в 8 видах спорта: стрельбе, маунтинбайке, дзюдо, скейтбординге, стрельбе из лука, гребном слаломе, плавании, фехтовании.

Сборная Китая завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета (10 м, мужчины). Сборная Южной Кореи также выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета (10 м, женщины).

Медальный зачет Олимпиады-2024