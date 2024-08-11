Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 11 августа
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.
В воскресенье, 11 августа будет разыграно 13 комплектов медалей в 9 видах спорта — легкой атлетике, баскетболе, волейболе, гандболе, водном поло, велоспорте на треке, борьбе, тяжелой атлетике и современном пятиборье.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|39
|27
|24
|90
|2
|США
|38
|42
|42
|122
|3
|Австралия
|18
|18
|14
|50
|4
|Япония
|18
|12
|13
|43
|5
|Франция
|16
|24
|22
|62
|6
|Великобритания
|14
|22
|27
|63
|7
|Корея
|13
|8
|9
|30
|8
|Нидерланды
|13
|7
|12
|32
|9
|Германия
|12
|11
|8
|31
|10
|Италия
|11
|13
|15
|39
|11
|Канада
|9
|7
|11
|27
|12
|Новая Зеландия
|9
|7
|2
|18
|13
|Узбекистан
|8
|2
|3
|13
|14
|Венгрия
|5
|7
|6
|18
|15
|Испания
|5
|4
|8
|17
|16
|Швеция
|4
|4
|3
|11
|17
|Кения
|4
|2
|4
|10
|18
|Норвегия
|4
|1
|3
|8
|19
|Ирландия
|4
|0
|3
|7
|20
|Бразилия
|3
|7
|10
|20
|21
|Украина
|3
|5
|4
|12
|22
|Иран
|3
|5
|2
|10
|23
|Румыния
|3
|4
|1
|8
|24
|Грузия
|3
|2
|1
|6
|25
|Бельгия
|3
|1
|6
|10
|26
|Болгария
|3
|1
|3
|7
|27
|Чехия
|3
|0
|2
|5
|28
|Азербайджан
|2
|2
|2
|6
|29
|Куба
|2
|1
|5
|8
|30
|Хорватия
|2
|1
|3
|6
|31
|Сербия
|2
|1
|1
|4
|32
|Словения
|2
|1
|0
|3
|33
|Тайвань
|2
|0
|5
|7
|34
|Австрия
|2
|0
|3
|5
|35
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|36
|Филиппины
|2
|0
|2
|4
|37
|Алжир
|2
|0
|1
|3
|38
|Индонезия
|2
|0
|1
|3
|39
|Израиль
|1
|5
|1
|7
|40
|Польша
|1
|3
|5
|9
|41
|Казахстан
|1
|3
|3
|7
|42
|Таиланд
|1
|3
|2
|6
|43
|ЮАР
|1
|3
|2
|6
|44
|Ямайка
|1
|3
|2
|6
|45
|Дания
|1
|2
|5
|8
|46
|Швейцария
|1
|2
|5
|8
|47
|Эквадор
|1
|2
|2
|5
|48
|Белоруссия
|1
|2
|1
|4
|49
|Португалия
|1
|2
|1
|4
|50
|Эфиопия
|1
|2
|0
|3
|51
|Греция
|1
|1
|6
|8
|52
|Аргентина
|1
|1
|1
|3
|53
|Бахрейн
|1
|1
|1
|3
|54
|Египет
|1
|1
|1
|3
|55
|Тунис
|1
|1
|1
|3
|56
|Ботсвана
|1
|1
|0
|2
|57
|Сент-Люсия
|1
|1
|0
|2
|58
|Уганда
|1
|1
|0
|2
|59
|Чили
|1
|1
|0
|2
|60
|Доминиканская Республика
|1
|0
|2
|3
|61
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|62
|Марокко
|1
|0
|1
|2
|63
|Доминика
|1
|0
|0
|1
|64
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|65
|Турция
|0
|3
|5
|8
|66
|Мексика
|0
|3
|2
|5
|67
|Армения
|0
|3
|1
|4
|68
|Колумбия
|0
|3
|0
|3
|69
|КНДР
|0
|2
|4
|6
|70
|Киргизия
|0
|2
|4
|6
|71
|Литва
|0
|2
|2
|4
|72
|Индия
|0
|1
|5
|6
|73
|Молдавия
|0
|1
|3
|4
|74
|Косово
|0
|1
|1
|2
|75
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|76
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|77
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|78
|Панама
|0
|1
|0
|1
|79
|Россия
|0
|1
|0
|1
|80
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|81
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|82
|Гренада
|0
|0
|2
|2
|83
|Малайзия
|0
|0
|2
|2
|84
|Албания
|0
|0
|1
|1
|85
|Замбия
|0
|0
|1
|1
|86
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|87
|Катар
|0
|0
|1
|1
|88
|Кот-д`Ивуар
|0
|0
|1
|1
|89
|МОК
|0
|0
|1
|1
|90
|Перу
|0
|0
|1
|1
|91
|Пуэрто-Рико
|0
|0
|1
|1
|92
|Сингапур
|0
|0
|1
|1
|93
|Словакия
|0
|0
|1
|1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже
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