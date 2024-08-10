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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 10 августа

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Золотая медаль Олимпиады.
Фото AFP
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

Всего в субботу, 10 августа, будет разыграно 56 медалей в 21 виде спорта (легкая атлетика, гольф, гандбол, настольный теннис, водное поло, баскетбол, тяжелая атлетика, скалолазание, волейбол, гребля на байдарках и каноэ, художественная гимнастика, прыжки в воду, футбол, велоспорт, современное пятиборье, борьба, синхронное плавание, тхэквондо, пляжный волейбол, брейкинг, бокс).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 США 33 39 39 111
2 Китай 32 27 23 83
3 Австралия 18 16 14 48
4 Япония 16 8 13 37
5 Великобритания 14 20 23 57
6 Франция 14 20 22 56
7 Корея 13 8 7 28
8 Нидерланды 13 6 10 29
9 Германия 12 9 8 29
10 Италия 11 12 13 36
11 Канада 7 6 11 24
12 Новая Зеландия 6 7 2 15
13 Венгрия 5 5 5 15
14 Узбекистан 5 0 3 8
15 Испания 4 3 8 15
16 Ирландия 4 0 3 7
17 Бразилия 3 6 9 18
18 Украина 3 4 4 11
19 Швеция 3 4 3 10
20 Румыния 3 4 1 8
21 Болгария 3 1 3 7
22 Бельгия 3 0 6 9
23 Иран 2 4 2 8
24 Азербайджан 2 2 1 5
25 Кения 2 1 3 6
26 Куба 2 1 3 6
27 Хорватия 2 1 3 6
28 Сербия 2 1 0 3
29 Австрия 2 0 2 4
30 Гонконг 2 0 2 4
31 Филиппины 2 0 2 4
32 Индонезия 2 0 1 3
33 Чехия 2 0 1 3
34 Алжир 2 0 0 2
35 Израиль 1 4 1 6
36 Казахстан 1 3 3 7
37 Таиланд 1 3 2 6
38 Ямайка 1 3 2 6
39 Швейцария 1 2 5 8
40 Дания 1 2 2 5
41 ЮАР 1 2 2 5
42 Грузия 1 2 1 4
43 Эквадор 1 2 1 4
44 Белоруссия 1 2 0 3
45 Греция 1 1 6 8
46 Польша 1 1 5 7
47 Аргентина 1 1 1 3
48 Норвегия 1 1 1 3
49 Тунис 1 1 1 3
50 Бахрейн 1 1 0 2
51 Сент-Люсия 1 1 0 2
52 Словения 1 1 0 2
53 Уганда 1 1 0 2
54 Чили 1 1 0 2
55 Тайвань 1 0 5 6
56 Доминиканская Республика 1 0 2 3
57 Гватемала 1 0 1 2
58 Марокко 1 0 1 2
59 Ботсвана 1 0 0 1
60 Доминика 1 0 0 1
61 Пакистан 1 0 0 1
62 Турция 0 3 3 9
66 Мексика 0 3 2 5
65 Колумбия 0 3 0 3
65 КНДР 0 2 4 6
66 Литва 0 2 2 4
67 Армения 0 2 1 3
68 Португалия 0 2 1 3
69 Эфиопия 0 2 0 2
70 Индия 0 1 5 6
71 Киргизия 0 1 3 4
72 Молдавия 0 1 3 4
73 Косово 0 1 1 2
74 Иордания 0 1 0 1
75 Кипр 0 1 0 1
76 Монголия 0 1 0 1
77 Россия 0 1 0 1
78 Фиджи 0 1 0 1
79 Таджикистан 0 0 3 3
80 Гренада 0 0 2 2
81 Малайзия 0 0 2 2
82 Египет 0 0 1 1
83 Замбия 0 0 1 1
84 Кабо-Верде 0 0 1 1
85 МОК 0 0 1 1
86 Перу 0 0 1 1
87 Сингапур 0 0 1 1
88 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

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