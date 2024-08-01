Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 1 августа
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.
В четверг, 1 августа будет разыграно 16 комплектов медалей в 9 видах спорта (легкая атлетика, стрельба, академическая гребля, парусный спорт, дзюдо, гребной слалом, спортивная гимнастика, фехтование, плавание).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр-2024 в четверг, 1 августа.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|9
|7
|3
|19
|2
|Франция
|8
|10
|8
|26
|3
|Япония
|8
|3
|4
|15
|4
|Австралия
|7
|6
|3
|16
|5
|Великобритания
|6
|6
|5
|17
|6
|Корея
|6
|3
|3
|12
|7
|США
|5
|13
|12
|30
|8
|Италия
|3
|6
|4
|13
|9
|Канада
|2
|2
|3
|7
|10
|Германия
|2
|2
|2
|6
|11
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|12
|Швеция
|1
|1
|2
|4
|13
|Нидерланды
|1
|1
|1
|3
|14
|Грузия
|1
|1
|0
|2
|15
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|16
|Бельгия
|1
|0
|2
|3
|17
|Казахстан
|1
|0
|2
|3
|18
|ЮАР
|1
|0
|2
|3
|19
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|20
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|21
|Румыния
|1
|0
|1
|2
|22
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|23
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|24
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|25
|Сербия
|1
|0
|0
|1
|26
|Словения
|1
|0
|0
|1
|27
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|28
|Венгрия
|0
|2
|1
|3
|29
|КНДР
|0
|2
|0
|2
|30
|Бразилия
|0
|1
|3
|4
|31
|Польша
|0
|1
|2
|3
|32
|Косово
|0
|1
|1
|2
|33
|Мексика
|0
|1
|1
|2
|34
|Турция
|0
|1
|1
|2
|35
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|37
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|38
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|39
|Индия
|0
|0
|2
|2
|40
|Молдавия
|0
|0
|2
|2
|41
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|42
|Греция
|0
|0
|1
|1
|43
|Египет
|0
|0
|1
|1
|44
|Испания
|0
|0
|1
|1
|45
|Словакия
|0
|0
|1
|1
|46
|Таджикистан
|0
|0
|1
|1
|47
|Украина
|0
|0
|1
|1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже
Новости