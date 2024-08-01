Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 1 августа

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В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В четверг, 1 августа будет разыграно 16 комплектов медалей в 9 видах спорта (легкая атлетика, стрельба, академическая гребля, парусный спорт, дзюдо, гребной слалом, спортивная гимнастика, фехтование, плавание).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр-2024 в четверг, 1 августа.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 9 7 3 19 2 Франция 8 10 8 26 3 Япония 8 3 4 15 4 Австралия 7 6 3 16 5 Великобритания 6 6 5 17 6 Корея 6 3 3 12 7 США 5 13 12 30 8 Италия 3 6 4 13 9 Канада 2 2 3 7 10 Германия 2 2 2 6 11 Гонконг 2 0 2 4 12 Швеция 1 1 2 4 13 Нидерланды 1 1 1 3 14 Грузия 1 1 0 2 15 Новая Зеландия 1 1 0 2 16 Бельгия 1 0 2 3 17 Казахстан 1 0 2 3 18 ЮАР 1 0 2 3 19 Гватемала 1 0 1 2 20 Ирландия 1 0 1 2 21 Румыния 1 0 1 2 22 Хорватия 1 0 1 2 23 Азербайджан 1 0 0 1 24 Аргентина 1 0 0 1 25 Сербия 1 0 0 1 26 Словения 1 0 0 1 27 Узбекистан 1 0 0 1 28 Венгрия 0 2 1 3 29 КНДР 0 2 0 2 30 Бразилия 0 1 3 4 31 Польша 0 1 2 3 32 Косово 0 1 1 2 33 Мексика 0 1 1 2 34 Турция 0 1 1 2 35 Швейцария 0 1 1 2 36 Монголия 0 1 0 1 37 Тунис 0 1 0 1 38 Фиджи 0 1 0 1 39 Индия 0 0 2 2 40 Молдавия 0 0 2 2 41 Австрия 0 0 1 1 42 Греция 0 0 1 1 43 Египет 0 0 1 1 44 Испания 0 0 1 1 45 Словакия 0 0 1 1 46 Таджикистан 0 0 1 1 47 Украина 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже