Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 1 августа

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Медали Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В четверг, 1 августа будет разыграно 16 комплектов медалей в 9 видах спорта (легкая атлетика, стрельба, академическая гребля, парусный спорт, дзюдо, гребной слалом, спортивная гимнастика, фехтование, плавание).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр-2024 в четверг, 1 августа.

1&nbsp;августа на&nbsp;Олимпийских играх. Олимпиада 2024: вторая попытка Сомова, Андреева/Шнайдер в борьбе за полуфинал. Онлайн-трансляция 1 августа

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 9 7 3 19
2 Франция 8 10 8 26
3 Япония 8 3 4 15
4 Австралия 7 6 3 16
5 Великобритания 6 6 5 17
6 Корея 6 3 3 12
7 США 5 13 12 30
8 Италия 3 6 4 13
9 Канада 2 2 3 7
10 Германия 2 2 2 6
11 Гонконг 2 0 2 4
12 Швеция 1 1 2 4
13 Нидерланды 1 1 1 3
14 Грузия 1 1 0 2
15 Новая Зеландия 1 1 0 2
16 Бельгия 1 0 2 3
17 Казахстан 1 0 2 3
18 ЮАР 1 0 2 3
19 Гватемала 1 0 1 2
20 Ирландия 1 0 1 2
21 Румыния 1 0 1 2
22 Хорватия 1 0 1 2
23 Азербайджан 1 0 0 1
24 Аргентина 1 0 0 1
25 Сербия 1 0 0 1
26 Словения 1 0 0 1
27 Узбекистан 1 0 0 1
28 Венгрия 0 2 1 3
29 КНДР 0 2 0 2
30 Бразилия 0 1 3 4
31 Польша 0 1 2 3
32 Косово 0 1 1 2
33 Мексика 0 1 1 2
34 Турция 0 1 1 2
35 Швейцария 0 1 1 2
36 Монголия 0 1 0 1
37 Тунис 0 1 0 1
38 Фиджи 0 1 0 1
39 Индия 0 0 2 2
40 Молдавия 0 0 2 2
41 Австрия 0 0 1 1
42 Греция 0 0 1 1
43 Египет 0 0 1 1
44 Испания 0 0 1 1
45 Словакия 0 0 1 1
46 Таджикистан 0 0 1 1
47 Украина 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

0
Читайте также
Медведев извинился за результат на Олимпиаде-2024
Шнайдер и Андреева вышли в четвертьфинал Олимпиады-2024
МВД возбудило дело о хищении 400 млн при исполнении госконтрактов для нужд МО РФ
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Триатлонистов вырвало после заплыва по Сене на Олимпиаде
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада 2024, 1 августа: результаты дня
Новости
RSS RSS
Все новости