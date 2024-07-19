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Париж-2024

Сегодня, 12:04

Масштабный сбой в Microsoft затронул информационные системы комитета Олимпийских игр в Париже

Алина Савинова
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Масштабный сбой систем Microsoft, который произошел 19 июля, затронул информационные системы комитета Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно о глобальном техническом сбое в Microsoft, из-за чего массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Как отмечает источник, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.

По информации Reuters, комитет Олимпийских игр перешел к плану действий, разработанному на случай чрезвычайной ситуации.

В пятницу также сообщалось о том, что официальный сайт «Манчестер Юнайтед» был недоступен из-за глобального сбоя в системах Microsoft.

Олимпиада
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