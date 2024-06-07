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Париж-2024

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Захарова: «Западные политики и МОК отравляют атмосферу спорта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что западные политики и Международный олимпийский комитет (МОК) отравляют атмосферу спорта, превращая его в зловонное болото политических интриг.

«Они подрывают олимпийское движение, они придумывают гендерное разнообразие в спорте. Они придумывают дискриминацию по национальному признаку и разрушают Олимпийские игры, потому что без российских и белорусских спортсменов никакие игры полноценными быть не могут. Это они отравляют атмосферу спорта, превращая в какое-то зловонное болото политических интриг. А потом все издержки надо же повесить на кого-то — вот и берутся за нас», — цитирует ТАСС Захарову.

Также она прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия распускает негативные слухи об Олимпиаде и попытается сорвать Игры.

«Когда я читаю новости, у меня возникает вопрос: а как конкретно мы пытаемся сорвать Олимпийские игры? Я попыталась найти детализацию подобных обвинений и не нашла, мы привыкли, что все обвинения нас, как правило, беспочвенны, когда нас обвиняют, нам не рассказывают при этом, что мы сделали не так. Но мне хочется понять, как с точки зрения Запада мы пытались сорвать Олимпиаду», — добавила Захарова.

Источник: https://tass.ru/sport/21017997
МОК
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